В Анапе состоится повторный конкурс на должность мэра города
Городской совет Анапы объявил повторный конкурс на выбор кандидата на должность главы города, пишет «Бизнес ФМ Кубань». Ранее проведённый конкурс признали несостоявшимся из-за нехватки претендентов.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
Приём документов от желающих занять пост главы города начнётся 12 декабря и продлится месяц. Дата завершения конкурса назначена на 26 января.
Предыдущий конкурс на должность мэра Анапы проходил с 17 сентября. По регламенту в конкурсе должны были принять участие не менее двух кандидатов.
Должность остаётся вакантной с июня 2025 года, когда по собственному желанию пост покинул экс-глава курорта Василий Швец. Обязанности мэра временно исполняет Светлана Балаева.