Саратовской пенсионерке вынесли приговор за финансирование запрещенного движения

В Саратовской области пресечена деятельность местного отделения международного движения «АллатРа» (экстремистская организация, запрещена в РФ — прим. Ъ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ. По данным Татищевского райсуда, речь идет о пенсионерке Елене Моисеенко.

Установлено, что жительница поселка Светлый принимала участие в собраниях движения, распространяла материалы, в том числе в сети интернет, и привлекала новых сторонников. Кроме того, она осуществляла финансирование структуры, несмотря на ее запрет на территории России.

Прокуратура Татищевского района возбудила в отношении женщины три административных дела за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). Суд вынес решение о предупреждении и наложении штрафа в размере 5 тыс. руб. Впоследствии было инициировано уголовное дело.

По итогам расследования следственного отдела УФСБ гражданка была признана виновной в финансировании экстремистской организации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Татищевский районный суд, учитывая возраст обвиняемой, приговорил ее к 240 часам обязательных работ. Операция проводилась совместно с УФСБ России по 27-й ракетной армии.

Нина Шевченко