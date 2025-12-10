Старый мост через Волгу в Астрахани ждет масштабная реконструкция

Приволжская железная дорога готовит проектную документацию для будущего капитального ремонта Старого моста через реку Волгу. О предстоящих работах и сроках выполнения узнал «КаспийИнфо».

Основной проект разработали в Санкт-Петербургском институте Ленгипротранспуть. Ремонт моста планируется в два этапа. Сначала пролетные строения и опоры заменят на новые конструкции, затем модернизируют мост по новым технологиям. При этом график движения поездов менять не собираются, сообщили журналистам в ПривЖД. Дата начала ремонта пока неизвестна.

В основу проектно-сметной документации лягут предпроектные изыскания, которые в прошлом году провел Санкт-Петербургский научный центр мостов и дефектоскопии. Специалисты исследовали материалы конструкций, просканировали их лазером и создали трехмерную цифровую модель моста.

Ремонт моста через Волгу недавно обсудили вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев и начальник ПривЖД Сергей Альмеев. Они отметили, что капремонт объекта — стратегически важный проект для региона. С 2023 по 2025 год Старый мост ремонтировали четыре раза, что зачастую создавало транспортный коллапс в Астрахани.

Астраханский железнодорожный мост (Старый мост) — совмещенный авто- и железнодорожный девятипролетный мост через Волгу. Построен в 1946-1952 гг. Несущие конструкции пролетных строений изготовлены в ГДР фирмой «Абус Тюрингер Штальбаум». Центральный пролет Старого моста имеет длину 230 м и является самым длинным железнодорожным пролетом в России. В 2007-2009 гг УФСК «Мост» провела капитальный ремонт моста.

Марина Окорокова