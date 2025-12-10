Елочные базары откроются в Анапе 18 декабря
В Анапе планируется открытие елочных базаров с 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По данным мэрии Анапы, на территории города будут функционировать 10 елочных базаров. Шесть из них начнут работать с 18 декабря, еще четыре точки продажи хвойных деревьев откроются с 20 декабря. Все елочные базары будут открыты вплоть до 31 декабря.
С 18 декабря по 31 декабря с 08:00 до 20:00 будут работать точки по следующим адресам:
- Анапское шоссе, напротив дома №57
- Супсехское шоссе, район автобусной остановки «Аэродромная»
- ул. Леина, 171
- ул. Краснозеленых, 9
- угол ул. Астраханская и ул. Маяковского
- пр. Солдатских Матерей, 4
С 20 декабря по 31 декабря круглосуточно будут работать следующие елочные базары:
- пр. Солдатских Матерей, 19
- ул. Парковая, 91А
- Супсехское шоссе, 26
- ст. Гостагаевская, угол ул. Советская и ул. Новороссийская