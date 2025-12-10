Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Елочные базары откроются в Анапе 18 декабря

В Анапе планируется открытие елочных базаров с 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным мэрии Анапы, на территории города будут функционировать 10 елочных базаров. Шесть из них начнут работать с 18 декабря, еще четыре точки продажи хвойных деревьев откроются с 20 декабря. Все елочные базары будут открыты вплоть до 31 декабря.

С 18 декабря по 31 декабря с 08:00 до 20:00 будут работать точки по следующим адресам:

  • Анапское шоссе, напротив дома №57
  • Супсехское шоссе, район автобусной остановки «Аэродромная»
  • ул. Леина, 171
  • ул. Краснозеленых, 9
  • угол ул. Астраханская и ул. Маяковского
  • пр. Солдатских Матерей, 4

С 20 декабря по 31 декабря круглосуточно будут работать следующие елочные базары:

  • пр. Солдатских Матерей, 19
  • ул. Парковая, 91А
  • Супсехское шоссе, 26
  • ст. Гостагаевская, угол ул. Советская и ул. Новороссийская

София Моисеенко

