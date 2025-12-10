Елочные базары откроются в Анапе 18 декабря

В Анапе планируется открытие елочных базаров с 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным мэрии Анапы, на территории города будут функционировать 10 елочных базаров. Шесть из них начнут работать с 18 декабря, еще четыре точки продажи хвойных деревьев откроются с 20 декабря. Все елочные базары будут открыты вплоть до 31 декабря.

С 18 декабря по 31 декабря с 08:00 до 20:00 будут работать точки по следующим адресам:

Анапское шоссе, напротив дома №57

Супсехское шоссе, район автобусной остановки «Аэродромная»

ул. Леина, 171

ул. Краснозеленых, 9

угол ул. Астраханская и ул. Маяковского

пр. Солдатских Матерей, 4

С 20 декабря по 31 декабря круглосуточно будут работать следующие елочные базары:

пр. Солдатских Матерей, 19

ул. Парковая, 91А

Супсехское шоссе, 26

ст. Гостагаевская, угол ул. Советская и ул. Новороссийская

София Моисеенко