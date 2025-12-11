В Черноземье 12 декабря ожидается сильный ветер и потепление, до +6°C

В пятницу, 12 декабря, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода с порывами ветра до 15 м/с и потепление. Температура будет варьироваться от -3°C до +6°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от +2°C до +6°C. В течение дня будет дождливо и пасмурно. Ветер западный и северо-западный, до 13 м/с.

В Воронеже также ожидается потепление: температура составит от 0°C до +4°C, а ветер — до 13 м/с. Вечером и ночью возможен дождь, на протяжении всего дня погода будет пасмурной.

В Курске утром температура воздуха составит +4°C, вечером останется на том же уровне, а ночью понизится до 0°C. На протяжении всего дня будет пасмурно, днем и вечером ожидается дождь. Ветер до 12 м/с.

В Липецке будет холодная погода. Температура утром составит +2°С, днем поднимется до +4°С, вечером понизится до +3°С, а ночью — до -3°С. Западный и северный ветер с порывами до 15 м/с. Вечером и ночью возможны снег с дождем и снег.

В Орле в течение дня будет дождливо, вечером возможен снег с дождем. Утром температура составит +4°C, а ночью опустится до -3°C. Ветер — до 13 м/с.

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Весь день прогнозируются снег с дождем и снег. Утром температура составит +1°С, днем поднимется до +3°С, а ночью опустится до -3°С. Ветер с порывами до 14 м/с.

Алина Морозова