Глава СКР хочет знать, почему в микрорайоне Саратовской области нет отопления

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить выяснить,почему в Саратовской области жители микрорайона Увек длительное время не имеют доступа к горячему водо- и теплоснабжению. Информация об этом поступила в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в эфире федерального канала.

В связи с жалобой организована проверка, которая будет проводиться по статье, касающейся халатности.

Руководителю следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину поручено предоставить доклад о ходе проверки и предпринятых мерах. «Председатель СК России Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых мерах»,— говорится в сообщении ведомства.

Прямая линия президента России Владимира Путина пройдет в формате большой пресс-конференции 19 декабря в полдень.

Нина Шевченко