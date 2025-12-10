Александр Гавриков: мусорный полигон в Новороссийске продолжает тлеть

На мусорном полигоне Новороссийска, который горит больше недели, не фиксируют новых очагов возгорания. Как сообщил замглавы города Александр Гавриков, тление на объекте «Терра-Н» продолжается, в ликвидации пожара задействованы все необходимые ресурсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Все ресурсы — и технические, и человеческие — задействованы. На данный момент увеличено количество рейсов для отсыпки грунтом. К сожалению, процесс тушения занимает много времени, поскольку остановить тление сложно»,— заявил Александр Гавриков.

В ликвидации тления задействованы 15 единиц техники. За весь период пожара на объекте провели 347 рейсов и отсыпали более 3,4 тыс. куб. м грунта.

Заместитель главы Новороссийска пояснил, что полное затухание полигона может потребовать времени, так как процесс тушения осложняется природными условиями и свойствами материалов.

Несколько дней подряд Роспотребнадзор фиксирует факты загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами и оксидом углерода. Превышения ПДК установлены в Васильевке, Абрау-Дюрсо и ДП Щелба, однако, как ранее сообщили в МЦУ Новороссийска, запах гари ощущается почти во всех районах города.

София Моисеенко