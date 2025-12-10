В Волжском закрыли гостиницу, где в феврале замерзли хоккеисты-юниоры

Волжский городской суд на два месяца приостановил деятельность туристического комплекса «Ахтуба». Накануне судебные приставы опечатали здание, сообщает V1.RU со ссылкой на пресс-службу судов Волгоградской области. Сейчас гостиница обесточена, гостей выселили.

В региональном управлении МЧС журналистам сообщили, что собственник не выполнял требования пожарной безопасности. Нарушения заместитель главного инспектора Волжского по пожнадзору выявил еще в марте 2025 года. Вчера суд признал владельца виновным в административном нарушении. Какие именно нарушения обнаружили в гостинице, СМИ не ответили.

В феврале этого года «Ахтуба» оказалась в центре скандала с участием хоккеистов, приехавших на турнир «Золотая шайба». Из-за низкой температуры в гостиничных номерах у детей якобы начались признаки ОРВИ, несколько матчей пришлось отменить. В социальных сетях родители жаловались на сквозняки в номерах, антисанитарию и тараканов.

Гостиница «Ахтуба» была построена по индивидуальному проекту в 1989 году на ул. Сталинградской, 8. ООО «Туркомплекс „Ахтуба“» зарегистрировано в марте 1990 года. С 2014 года учредителем является Волгоградский областной совет профсоюзов (председатель Татьяна Гензе). В октябре 2022 года юрлицо объявило о намерении ликвидироваться, ровно через год в ЕГРЮЛ были внесены сведения о закрытии организации. Само здание гостиницы перешло индивидуальному предпринимателю Любови Бойко, зарегистрированной в Анапе. В 2023 году она сдавала в аренду помещение в гостинице управлению МВД России по Волжскому за 5,5 тыс. руб. в месяц. Арендодатель оказала услуги на 660 руб., в феврале договор был расторгнут по соглашению сторон.

Марина Окорокова