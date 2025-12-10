В Новороссийске начали ремонтировать детскую площадку после обращения к губернатору

Во дворе многоквартирного дома на улице Видова, 168 в Новороссийске начались работы по благоустройству детской площадки. Ранее жители МКД обратились на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с просьбой привести детскую зону в нормативное состояние. О ходе работ рассказал в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава города встретился с жителями дома на Видова, 168 в ходе объезда Приморского района. По словам Андрея Кравченко, на детской площадке частично демонтировали старые конструкции, с сегодняшнего дня на участке начала работать спецтехника.

«Сейчас производится выборка грунта, планировка территории для обустройства щебеночного покрытия, с дальнейшим бетонированием и устройством качественного резинового основания»,— поделился Андрей Кравченко.

Все работы по благоустройству детской площадки должны завершить в срок до февраля. Об этом мэр Новороссийска заявил на прямой линии губернатора, отвечая на вопрос горожан.

София Моисеенко