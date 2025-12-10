Застройщику жилых комплексов в Новороссийске грозит до 10 лет лишения свободы

В Новороссийске застройщик обманул инвестора на сумму более 112 млн руб. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, руководитель строительной организации обещал инвестору вернуть деньги после достройки жилых домов и оформить на него недвижимость.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 65-летний застройщик убедил бизнесмена подписать ряд документов задним числом, чтобы избежать взыскания долгов. Речь идет о договорах купли-продажи недвижимости и актах приема-передач денежных средств.

На имущество застройщика наложили арест на сумму более 170 млн руб. Его незаконную деятельность пресекли сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Новороссийску.

В отношении новороссийского предпринимателя возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время все материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

София Моисеенко