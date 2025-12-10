В Ростовской области за взятку осудили на четыре года экс-сотрудника ИК

Бывшего сотрудника исправительной колонии из Ростовской области осудили к четырем годам колонии общего режима за взятку и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Фигурант за вознаграждение пронес в учреждение мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, за пронос телефона на территорию колонии фигурант получил 15 тыс. руб. С взяткой его задержали сотрудники УСБ ГУФСИН России по Ростовской области.

Наталья Белоштейн