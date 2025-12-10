Централизация закупок помогла Саратовской области сэкономить свыше 1,6 млрд

В 2025 году в Саратовской области централизованные закупки позволили сэкономить более 1,6 млрд руб. Эта сумма на 200 млн руб. превышает показатели 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За 11 месяцев агентство по централизации закупок провело более 10,1 тыс. конкурсов и аукционов на общую сумму 24,2 млрд руб. В настоящее время рассматриваются закупки еще на 2,4 млрд руб. для автономных учреждений и муниципальных заказчиков региона.

В правительстве области считают, что централизация закупок способствует увеличению прозрачности процедур и позволяет оптимизировать использование бюджетных средств. Крупные лоты привлекают большее количество поставщиков, что создает конкурентную среду и позволяет получить более выгодные предложения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что основная цель централизации – не расширение рынка поставщиков, а экономия средств, которая открывает дополнительные возможности для развития учреждений региона. Саратовская область продолжает оставаться лидером по уровню прозрачности государственных закупок, добавил он.

Нина Шевченко