В Ростовской области задержан наркоторговец-рецидивист

В Таганроге полицейские задержали 19-летнего местного жителя с синтетическими наркотиками, которые он приобрел через интернет-магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Им оказался 19-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. При личном досмотре у подозреваемого была обнаружена и изъята стеклянная колба с порошкообразным веществом белого цвета массой 0,36 гр. Экспертиза показала, что вещество содержит -пирролидиновалерофенон — производное наркотического средства N-метилэфедрон.

В ходе дальнейших мероприятий правоохранители обнаружили место тайника, откуда фигурант взял запрещенное вещество. Наркотики он купил через интернет-магазин по указанным координатам с целью личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30, п. а, б, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере, совершенное группой лиц). Гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Валентина Любашенко