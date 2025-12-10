С начала года на Кубани оштрафовали 49 операторов персональных данных

В Краснодарском крае за десять месяцев 2025 года к административной ответственности привлечены 49 операторов персональных данных, следует из данных регионального управления Роскомнадзора. Об этом сообщает Бизнес ФМ Краснодар.

Основная часть нарушений связана с неправомерной обработкой персональных данных — отсутствием юридических оснований или согласия их владельцев; по этой статье наказаны 30 операторов. Еще 15 компаний получили санкции за несвоевременное предоставление сведений в уполномоченный орган, четыре — за неисполнение его предписаний. Годом ранее, за аналогичный период, ведомство привлекло к ответственности 51 оператора.

Как сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в управлении Роскомнадзора по ЮФО, в 2025 году за десять месяцев ведомство получило 3 736 обращений граждан по вопросам защиты информации и персональных данных. Это на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда в службу поступило 3 094 обращения.

Вячеслав Рыжков