Жителя Запорожской области осудили на 15 лет за шпионаж

Запорожский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 34-летнего жителя Акимовского района, признанного виновным в шпионаже и государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Как установил суд, обвиняемый, работая охранником, в мае 2023 года снял на видео экран камеры наблюдения, зафиксировав передвижение личного состава и военной техники российских Вооруженных сил. Материал фигурант отправил в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

После получения российского гражданства в сентябре 2023 года осужденный продолжил передачу сведений украинским спецслужбам. Узнав от знакомого о местонахождении военнослужащих и техники Росгвардии, он сделал снимок карты с отметкой места дислокации и направил его украинской разведке.

С сентября 2023 года по февраль 2024 года обвиняемый через банковское приложение совершил 10 денежных переводов на сумму свыше 6,4 тыс. руб. на счета, которые использовали украинские спецслужбы.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по ФСВНГ. Суд назначил фигуранту отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Алина Зорина