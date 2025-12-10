Из-за аварийных работ в Новороссийске частично отключили воду

Подачу водоснабжения ограничили в часть зон №10, 13 и 14 в Новороссийске в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом оповестили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На сетях «Водоканала» обнаружили неисправность запорной арматуры на НСВ ул. Кутузовская, 108, в связи с чем подачу воды приостановили с 06:00 10 декабря в трех зонах водоснабжения. Первоначально в ресурсоснабжающей организации заявили, что работы будут проводиться до 12:00, но по актуальной информации их продлили до 17:00.

На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды по заявкам. Чрезвычайная ситуация в связи с временными ограничениями подачи водоснабжения не прогнозируется.

София Моисеенко