Власти Ростовской области ужесточат контроль перевозчиков в 2026 году

Власти Ростовской области предлагают ввести с 1 апреля 2026 года штрафы для компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. Проект соответствующих поправок в региональный закон «Об административных правонарушениях» опубликован на сайте правительства.

Согласно размещенной информации, размер санкций за каждое нарушение составит от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Региональные власти также рассматривают введение ответственности для пассажиров без билетов, что должно стимулировать соблюдение правил оплаты проезда.

В перечень административных нарушений включат несоблюдение требований к числу транспортных средств на маршруте согласно расписанию, превышение допустимого соотношения между невыполненными и запланированными рейсами за квартал, а также непередачу сведений о местонахождении транспорта в информационные системы.

Помимо этого, санкции предусмотрены за неисправность установленного в транспорте оборудования — кондиционеров, электронных табло и валидаторов.

Валентина Любашенко