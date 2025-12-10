Район «Новый Ростов» могут сдать на семь лет раньше запланированного срока

Строительство жилого района «Новый Ростов» на месте старого аэропорта в столице региона по программе комплексного развития территорий (КРТ) может быть завершено раньше запланированного срока — к 2033–2035 годам. Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на данные генерального директора региональной корпорации развития (РКР) Михаила Тихонова.

Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, первоначально планировалось завершить проект «Новый Ростов» на площади 367 га к 2040 году. Однако за счет ускоренных темпов строительства сроки могут быть сокращены на пять–семь лет. Ростовский проект охватывает около 10% территорий, которые развиваются в России через механизм комплексного развития территорий.

В жилом районе планируется возведение около 1,8 млн кв. м жилой площади, а также строительство 11 детских садов, рассчитанных на 2,8 тыс. мест, и шести школ, которые смогут принять более 6,5 тыс. учащихся. На данный момент завершено строительство 15 многоквартирных зданий общей площадью 192 тыс. кв. м, из которых шесть будут сданы в эксплуатацию в этом году. В процессе строительства находятся еще 13 домов общей площадью 180 тыс. кв. м. Дополнительно на территории будут возведены объекты для отдыха. А также религиозные сооружения.

Соглашение о застройке старого аэропорта было подписано летом 2023 года на ПМЭФ. Объем инвестиций в проект на тот момент составлял 132 млрд руб.

Наталья Белоштейн