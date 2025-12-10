В Зимовниковском районе в ДТП погиб 59-летний водитель

В Зимовниковском районе в результате съезда с дороги и опрокидывания автомобиля SsangYong Actyon погиб 59-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Происшествие случилось сегодня днем, 10 декабря, на 159-м км трассы «Элиста-Зимовники». Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил съезд в левый резерв дороги, где транспортное средство перевернулось. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев