В Зимовниковском районе в ДТП погиб 59-летний водитель
В Зимовниковском районе в результате съезда с дороги и опрокидывания автомобиля SsangYong Actyon погиб 59-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
Происшествие случилось сегодня днем, 10 декабря, на 159-м км трассы «Элиста-Зимовники». Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил съезд в левый резерв дороги, где транспортное средство перевернулось. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.