Граждане Камеруна в Краснодаре осуждены по делу о краже и покушении на мошенничество

Советский районный суд Краснодара вынес приговор гражданам Камеруна Нангу Нгуну Кристиану Семпилсу и Олоку Жану Сильвену, признав их виновными в краже и покушении на мошенничество в крупном размере. Суд квалифицировал действия фигурантов по п. «б» ч. 4 ст. 158 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, весной 2024 года подсудимые, представившись вымышленными именами, убедили знакомого краснодарца вложить в фиктивный бизнес по закупке кешью $83,9 тыс. (около 8 млн руб.). Мужчине объяснили, что за товар необходимо расплатиться наличными во Вьетнаме, предложив упаковать деньги в фольгу и обработать «специальным раствором» для беспрепятственного провоза через границу. Получив деньги, злоумышленники подменили сверток на заранее подготовленный пакет с бумагой.

Позднее они попытались вовлечь потерпевшего в новую «сделку» на $120 тыс., однако мужчина, обнаружив подмену, обратился в правоохранительные органы. Передача средств в рамках второй операции проходила уже под контролем оперативных служб, после чего подозреваемые были задержаны.

В суде один из обвиняемых вину отрицал, второй признал частично. Тем не менее собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Семпилс осужден на 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, Сильвен — на 3 года в колонии общего режима. В пользу потерпевшего взыскано 7,89 млн руб. ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков