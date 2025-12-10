В Анапе и Темрюкском районе не нашли новых выбросов мазута
На побережье Черного моря не фиксируют новые загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
По данным оперштаба Кубани, мониторинговые группы не обнаружили выбросов мазута на береговой линии в Анапском и Темрюкском районах в период с 4 по 10 декабря. Проверки на побережье осуществляются ежедневно.
Специалисты контролируют состояние защитного вала в Анапе и продолжают работать на пляжных территориях. В районе реки Можепсин в Анапском районе произвели замену сетей защитного вала.