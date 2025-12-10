«Росагролизинг» поставил в ЮФО агротехнику на 95 млрд рублей

«Росагролизинг» оценил совокупный объем поставленной в регионы Южного федерального округа сельхозтехники за все время работы почти в 95 млрд руб., сообщил РБК ТВ Юг генеральный директор компании Павел Косов. По его словам, Краснодарский край остается крупнейшим получателем техники, хотя в текущем году объемы поставок снизились. Господин Косов связал это, в частности, с погодными условиями, выразив уверенность, что темпы удастся восстановить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Руководитель федерального лизингового оператора отметил, что в 2025 году через программы «Росагролизинга» аграрии приобрели 43% самоходной техники и 77% комбайнов российского производства. Компания, по его словам, готовит новые предложения к 2026 году, который станет юбилейным для лизингодателя.

Ранее сообщалось о снижении на 62% объема закупок сельхозтехники в крае по лизинговым договорам в январе—августе 2025 года. После замедления спроса компания предложила пакет стимулирующих мер, включающий снижение ставок и акцию «Стабильный год» с нулевым авансом и отсрочкой выплат. Эти меры позволили «Росагролизингу» перевыполнить план продаж по Краснодарскому краю на 33,4% в июле и увеличить объемы передачи техники в лизинг в августе на 21% к аналогичному периоду прошлого года.

Вячеслав Рыжков