Годовая динамика посещаемости ТЦ ЮФО остается отрицательной

Рынок офлайн-ритейла на юге России по итогам ноября продемонстрировал сохранение тенденции к «размыванию» эффекта Black Friday: посетительский трафик не концентрируется в традиционную пиковую неделю, а абсолютные показатели остаются ниже прошлогодних. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей), к 47-й неделе 2025 года посещаемость крупнейших торговых центров ЮФО осталась на уровне начала месяца, при этом отставание от значений ноября 2024 года составило 6%. Схожая динамика наблюдается и в целом по российским городам: Mall Index снизился на 4% к предыдущему году, хотя в месячном выражении прибавил 3%.

На 48-й неделе прироста аудитории зафиксировано не было, а показатели вновь оказались ниже прошлогодних. При этом ноябрь традиционно демонстрирует более высокую активность, чем октябрь, однако и здесь фиксируется охлаждение интереса по сравнению с 2024 годом. Аналитики отмечают, что эта динамика является продолжением более длительного тренда, начавшегося еще в 2019 году, когда интерес офлайн-покупателей к крупным маркетинговым акциям начал снижаться.

Эксперты указывают, что ключевым фактором остается необходимость физического визита в торговый центр, что делает аудиторию менее склонной к импульсивным покупкам и мгновенному отклику на краткосрочные акции. Дополнительную роль играет длительность промо-периодов: ритейлеры начинают распродажи задолго до Black Friday и продолжают их после нее, что превращает весь ноябрь в условный «сезон скидок» и приводит к деконцентрации потока.

Усиление покупательской осведомленности также влияет на эффективность традиционных маркетинговых инструментов. Наличие сервисов мониторинга цен делает аудиторию более рациональной и менее восприимчивой к номинальным скидкам, а недобросовестные акции способны приводить к обратному эффекту — снижению доверия и отказу от визита.

Несмотря на общее снижение интереса, прирост посещаемости относительно предыдущих недель показывает, что потенциал для привлечения аудитории сохраняется. Участникам рынка, по мнению экспертов, следует смещать акцент с краткосрочных скидочных кампаний на формирование устойчивой ценности визита. ТЦ рекомендуют развивать событийность, lifestyle-сервисы и атмосферные форматы, повышающие частоту посещений, а ритейлерам — усиливать интеграцию онлайн- и офлайн-каналов, предлагая покупателю возможность сочетать дистанционный выбор с получением и тестированием товара в магазине.

Вячеслав Рыжков