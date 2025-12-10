«ТНС энерго Ростов-на-Дону» показала шестикратный рост прибыли в 2025 году

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» увеличила чистую прибыль в 6,2 раза до 2,9 млрд руб. с начала 2025 года на фоне роста выручки и доходов от штрафных санкций. Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании.

Согласно опубликованным данным, выручка от реализации электроэнергии и мощности выросла почти на 10% — с 51,2 млрд руб. до 56,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Существенно увеличились доходы от пени по договорам с потребителями — в 1,5 раза до 1,2 млрд руб. Дополнительно свыше 580 млн руб. принесла переоценка финансовых вложений. Кредиторская задолженность энергосбыта снизилась с 6,27 млрд до 5,93 млрд руб. При этом дебиторская задолженность изменилась незначительно.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» входит в группу компаний ТНС энерго и является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Ростовской области с долей рынка более 85%. Компания имеет девять межрайонных отделений и 46 производственных участков по всей области. Акции торгуются на Московской бирже.

Валентина Любашенко