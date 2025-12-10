Жителя Пензы осудили за непристойную переписку с двумя ученицами начальной школы

Пензенский областной суд вынес обвинительный приговор 40-летнему местному жителю, который отправлял интимные фотографии двум восьмилетним девочкам (п. «б» ч.5 ст.132, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Его приговорили к восьми годам заключения, сообщили в пресс-службе инстанции. Приговор в силу не вступил.

Пензенец два месяца (в декабре 2024-го и январе 2025 года) переписывался в мессенджере с детьми из другого региона от лица десятилетнего мальчика. Одной из девочек он отправлял порнографические картинки из интернета. «Все сообщения были направлены на удовлетворение своих сексуальных потребностей, на пробуждение у детей несвойственного для малолетнего возраста сексуального интереса», — сообщили на сайте суда.

Подсудимый объяснил свое поведение неудачными отношениями с женщинами и свою вину полностью признал. К смягчающим обстоятельствам суд отнес когнитивное расстройство психики и состояние здоровья родителей.

В итоге пензенца приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима и выплате моральной компенсации девочкам по 100 тыс. руб. каждой. Кроме этого, подсудимому запретили десять лет заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними, несмотря на то, что он в этой сфере не работает.

Марина Окорокова