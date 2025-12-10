Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Безработица в Ростовской области сохранилась на уровне 2% в 2025 году

Ростовская область сохранила стабильный уровень трудоустройства населения и вошла в число лидеров Южного федерального округа по этому показателю. Такие данные привел Ростовстат.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации ведомства, количество работающих жителей региона по итогам выборочного исследования трудовых ресурсов с поправкой на сезонные факторы находится в рамках прошлогодних показателей.

«Доля трудоустроенного населения от 15 лет в Ростовской области достигла 62,6%, что стало одним из лучших результатов в ЮФО»,— говорится в сообщении.

Число граждан без работы по методике Международной организации труда за август-октябрь 2025 года в области составило 44,8 тыс. человек возрастом от 15 лет. Общий показатель незанятости населения сохранился на отметке 2,0%.

Валентина Любашенко

