Суд взыскал с ресторана Simach в Сочи компенсацию в пользу бренда Denis Simachёv

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону взыскал с сочинского ресторана Simach 480 тыс. руб. компенсации в пользу офшорной компании Couture Tech Ltd — владельца товарного знака Denis Simachёv. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Суд частично удовлетворил требования правообладателя к ООО «Гриль 5642», которое управляет заведением ресторатора Антона Пинского. Истец требовал взыскать с компании и дизайнера Дениса Симачева по 50 млн руб. солидарно. Претензии к господину Симачеву суд отклонил полностью.

Апелляционная инстанция отменила решение арбитражного суда Краснодарского края, который в апреле полностью отказал в иске к обоим ответчикам.

Компания Couture Tech утверждала, что в оформлении заведения и меню на чеках применяется обозначение Simach, схожее с ее брендом до степени смешения. В 2022 году суды аннулировали товарный знак Simach для услуг ресторанов, зарегистрированный на имя Дениса Симачева. Размер иска рассчитывался как выручка ресторана за два года.

ООО «Гриль 5642» заявляло, что применяет товарные знаки со словесным элементом Simach на черном фоне, перевернутые на 180 градусов. Эти знаки зарегистрировал Роспатент в 2021 году на имя Дениса Симачева, они остаются действующими, а ответчик пользуется ими по лицензии.

Апелляционный суд установил, что обозначения ответчика, несмотря на разворот, остаются похожими на бренд истца до степени смешения, что нарушает исключительные права правообладателя. При этом суд уменьшил компенсацию, определив стоимость права использования товарного знака в 10 тыс. руб. ежемесячно, или 480 тыс. руб. за два года.

Сейчас арбитражный суд Москвы рассматривает похожий иск Couture Tech о взыскании более 1,5 млрд руб. с компании — владельца московского ресторана Simach.

Алина Зорина