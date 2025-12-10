Три населенных пункта в Ростовской области завтра останутся без воды

В трех населенных пунктах Усть-Донецкого городского поселения завтра, 11 декабря, отключат водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Донецкого района.

Ограничения продлятся с 8:00 до 17:00 из-за подключения нового трубопровода в рамках реконструкции водопроводной сети. Без воды останутся поселок Усть-Донецкий, хутор Апаринский и хутор Ещеулов.

Местным жителям и организациям рекомендуют заранее подготовить запас воды для хозяйственно-питьевых нужд. При необходимости возможна организация подвоза воды по заявке.

Константин Соловьев