Три населенных пункта в Ростовской области завтра останутся без воды
В трех населенных пунктах Усть-Донецкого городского поселения завтра, 11 декабря, отключат водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Донецкого района.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничения продлятся с 8:00 до 17:00 из-за подключения нового трубопровода в рамках реконструкции водопроводной сети. Без воды останутся поселок Усть-Донецкий, хутор Апаринский и хутор Ещеулов.
Местным жителям и организациям рекомендуют заранее подготовить запас воды для хозяйственно-питьевых нужд. При необходимости возможна организация подвоза воды по заявке.