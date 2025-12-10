«Росагролизинг» нарастил поставки техники на Дон после запуска льготных программ

«Росагролизинг» за весь период деятельности поставил в регионы ЮФО сельскохозяйственную технику на сумму 95 млрд руб. Об этом сообщил «РБК ТВ Юг» со ссылкой на генерального директора компании Павла Косова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным главы федерального лизингового оператора, в рамках программ Росагролизинга российские предприятия приобрели в 2025 году 43 единицы самоходной техники и 77 комбайнов.

«Мы будем продолжать плотное сотрудничество с южными аграриями. Думаем над тем, как будем проводить уже 2026 год юбилейный для «Росагролизинга». Конечно, будут новые программы, чтобы аграриям было еще проще работать»,— заявил господин Косов.

После слабого начала года компания предложила ряд мер по стимулированию спроса и поддержке аграриев, включая снижение ставок и запуск акции «Стабильный год» с нулевым авансом и отсрочкой выплаты основного долга. В результате в июле план продаж был перевыполнен по Кубани на 33,4%, а в августе 2025 года по Краснодарскому краю было передано в лизинг на 21 единицу техники больше, чем в августе 2024 года. В Ростовскую область поставлено 115 единиц техники и оборудования по лизинговым договорам. В числе купленной техники — 21 трактор и четыре комбайна.

Валентина Любашенко