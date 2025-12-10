Поступление неналоговых доходов в бюджет Кубани увеличилось на 4%

За 11 месяцев 2025 года рост неналоговых доходов, поступивших в бюджет Краснодарского края, составил 4%. Всего поступило 19,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, согласно плану, необходимо обеспечить поступление в консолидированный бюджет региона более 21 млрд руб. неналоговых доходов. Сейчас по показателям отстают несколько муниципалитетов, среди них Гулькевичский, Тихорецкий, Кущевский, Лабинский районы и Туапсинский муниципальный округ. Он также отметил, что необходимо принять меры для достижения поставленной задачи.

С начала 2025 года уже собрали 93% от запланированных неналоговых доходов в бюджет Краснодарского края. В том числе платежи за аренду земли и имущества, поступления от продажи земельных участков, дивидендных выплат, перечисление части прибыли государственных унитарных предприятий.

В этом году доходы по арендной плате за землю достигли почти 12,4 млрд руб. На втором месте по объему поступлений — доходы от продажи земельных участков, имущества и акций. Кроме того, в 2025 году отмечен рост поступлений от дивидендов по акциям на 44%. В список лидеров по сбору неналоговых доходов вошли Краснодар, Сочи, Новороссийск, Геленджик, Анапа, а также Белореченский и Ейский районы.

Алина Зорина