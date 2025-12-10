Ставропольский край нарастил экспорт зерна на фоне рекордного урожая

Ставропольский край усилил позиции на рынке экспорта зерна и стал регионом с наибольшим ростом доли вывоза зерна автотранспортом на экспорт среди субъектов Юга России. В 2025 году доля края в общем объеме автодоставок зерна на экспорт достигла 23%, прибавив 10 процентных пунктов к показателю 2024 года. На этом фоне Ставрополье фактически сравнялось по доле с Ростовской областью и заметно сократило разрыв с Краснодарским краем, пишет РБК Кавказ со ссылкой на гендиректора логистической платформы для АПК Smartseeds Антона Кондратова.

Кубань сохранила статус основного поставщика зерна автотранспортом на экспорт с долей 46% в 2025 году, однако ее показатель за год заметно снизился — минус 12 п.п. Ростовская область заняла вторую строчку с долей 22% и умеренным падением на 1 п.п. Остальные регионы, включая республики Северного Кавказа и некоторые области ЮФО, суммарно обеспечили лишь 9% вывозимого автотранспортом зерна. Такая конфигурация показывает концентрацию экспортного потока в трех ключевых зерновых регионах и усиление конкуренции между ними.

Антон Кондратов связал рывок Ставрополья с сочетанием высоких урожаев и активного развития логистики. По его словам, край демонстрирует не только увеличение доли, но и потенциал для дальнейшего роста в 2026 году. Он прогнозирует, что при благоприятной погоде Ставрополье сохранит позитивную динамику, а Краснодарский край и Ростовская область после провала 2025 года также вернутся к росту. При этом он подчеркнул, что распределение долей экспорта по регионам попрежнему сильно зависит от погодных условий и логистических ограничений, в том числе пропускной способности портовой инфраструктуры.

Базой для расширения экспорта стал рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур в Ставропольском крае. В 2025 году аграрии региона собрали около 10,6 млн т зерна, что стало историческим максимумом для края и примерно на четверть превысило результат предыдущего года. Урожай обеспечили как крупные сельхозорганизации, так и фермерские хозяйства, при этом на крупные компании пришлась основная часть валового сбора. Рост связан с расширением посевных площадей, повышением урожайности и активным внедрением современных агротехнологий.

По данным региональных властей, внутренняя потребность Ставропольского края в зерне оценивается примерно в 2,5 млн т, из которых около 1,1 млн т используется в переработке, 824 тыс. т — в животноводстве, а порядка 550 тыс. т идет на семенные цели. Таким образом, урожай 2025 года почти в четыре раза превысил внутренний спрос, что открывает возможность отправить на экспорт до 7,5–8 млн т зерна нового урожая. Значительная часть этого объема уходит автотранспортом в направлении портов и сухопутных переходов.

Ключевыми направлениями экспорта стабильно остаются страны Закавказья, Ближнего Востока и Азии. Зерно из Ставропольского края поставляют в Грузию, Армению, Азербайджан, а также в ряд государств Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценкам региональных властей, к концу 2025 года Ставрополье уже экспортировало зерно урожая 2025 года на сумму свыше 93 млн долларов. При этом в регионе сохраняется интерес к диверсификации направлений поставок, включая рост отгрузок в новые рынки в Азии и Африке.

Финансовые результаты агросектора также подтверждают тренд на усиление роли края в зерновом экспорте. За январь–октябрь 2025 года объем сельскохозяйственного производства Ставропольского края достиг около 310,6 млрд руб., причем свыше 70% этого объема обеспечили сельхозорганизации. Региональные власти связывают рост с вложениями в обновление парка техники, развитием семеноводства, мелиорацией и расширением мер господдержки, включая льготное кредитование и субсидии на логистику.

На фоне снижения доли Краснодарского края в вывозе зерна автотранспортом и легкого проседания Ростовской области Ставрополье постепенно превращается в один из главных драйверов роста зернового экспорта юга России. Эксперты ожидают, что в 2026 году конкуренция за долю в экспорте между тремя регионами усилится, а баланс будет зависеть не только от урожайности, но и от динамики тарифов на перевозку, состояния автодорожной сети, ситуации с портовой перевалкой и курсом рубля. При сохранении высоких урожаев и стабильной логистики Ставропольский край может закрепить успех 2025 года и усилить влияние на рынке зернового экспорта РФ.

Станислав Маслаков