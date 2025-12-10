Кубанский «Магнит» на четверть сократил площади новых магазинов

Торговая сеть «Магнит» сократила площадь новых магазинов на 24%, до 341,3 тыс. кв. м за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование компании Infoline.

Ретейлер вошел в тройку компаний с наибольшим снижением темпов открытия торговых площадей. Лидером по сокращению стала сеть «Красное & Белое» с падением на 73,3%, до 53,7 тыс. кв. м. Второе место занял ретейлер «Ярче» — минус 39,98%, до 30,88 тыс. кв. м.

По данным аналитиков Infoline, общий прирост площадей у сетей из топ-200 за указанный период упал почти на 10% в годовом сравнении, что стало рекордным показателем за несколько лет. Крупнейшие торговые сети России за девять месяцев открыли около 5,3 тыс. объектов — на 30% меньше, чем годом ранее.

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов связывает замедление роста с экономическими трудностями: «высокими процентными ставками, ростом стоимости строительства и дефицитом кадров». Он также отметил, что из-за стремления покупателей экономить снизилась посещаемость новых магазинов, что увеличило сроки их окупаемости.

В связи с этим ретейлеры меняют стратегию, переходя на более компактные форматы. За январь—июль 2025 года средняя площадь продуктовых магазинов уменьшилась на 0,7%, до 312 кв. м. Количество небольших магазинов формата «у дома» площадью 100–200 кв. м за последний год выросло примерно на 15%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что АКРА подтвердило рейтинг биржевым облигациям «Магнита» серии БО-005Р-05 — ААА(RU), прогноз по рейтингу — «Стабильный». Согласно сообщению агентства, кредитный рейтинг «Магнита» определяется очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью.

Анна Гречко