Медианная зарплата робототехников на Кубани выросла на 5%
Медианная зарплата робототехников в Краснодарском крае выросла на 5% и составила 57,5 тыс. руб. за январь—ноябрь 2025 года. Количество вакансий для специалистов в области робототехники в регионе увеличилось на 19% в указанный период, сообщила пресс-служба hh.ru Юг.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Лидером по росту медианного дохода в ЮФО стала Ростовская область, где показатель увеличился на 30% — с 50 до 65 тыс. руб. Число вакансий в регионе выросло на 8%.
В целом по ЮФО медианное предложение зарплаты для робототехников достигло 60 тыс. руб. за 11 месяцев 2025 года. Это на 10% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.
Соискатели на юге России ожидают доход в 100 тыс. руб. Показатель на 40% выше предлагаемой медианной зарплаты.
Директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова подчеркивает, что компаниям для привлечения лучших кадров придется активнее корректировать зарплатные вилки либо предлагать уникальные нематериальные условия.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Министерство труда и социального развития Краснодарского края прогнозирует стабильную ситуацию на региональном рынке труда в 2026 году. Уровень регистрируемой безработицы сохранится на отметке 0,3 %.