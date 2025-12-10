Медианная зарплата робототехников на Кубани выросла на 5%

Медианная зарплата робототехников в Краснодарском крае выросла на 5% и составила 57,5 тыс. руб. за январь—ноябрь 2025 года. Количество вакансий для специалистов в области робототехники в регионе увеличилось на 19% в указанный период, сообщила пресс-служба hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лидером по росту медианного дохода в ЮФО стала Ростовская область, где показатель увеличился на 30% — с 50 до 65 тыс. руб. Число вакансий в регионе выросло на 8%.

В целом по ЮФО медианное предложение зарплаты для робототехников достигло 60 тыс. руб. за 11 месяцев 2025 года. Это на 10% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Соискатели на юге России ожидают доход в 100 тыс. руб. Показатель на 40% выше предлагаемой медианной зарплаты.

Директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова подчеркивает, что компаниям для привлечения лучших кадров придется активнее корректировать зарплатные вилки либо предлагать уникальные нематериальные условия.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Министерство труда и социального развития Краснодарского края прогнозирует стабильную ситуацию на региональном рынке труда в 2026 году. Уровень регистрируемой безработицы сохранится на отметке 0,3 %.

Анна Гречко