«Россети Юг» обесточили 16 улиц центральных районов Таганрога

В Таганроге 10 декабря жители 16 улиц остались без электричества из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации предприятия, под отключение попали две группы районов с разным временем проведения работ. С 9:00 до 16:00 электричество будет отсутствовать на улицах Чехова и Трудовой в районе 23-го и 30-го переулков, а также в переулках с 25-го по 30-й.

Более продолжительное отключение — с 9:00 до 17:00 — коснулось жителей улиц Штыба, Доменской, Конторской, Харьковской, Акушерской, Социалистической и Разинской. Без энергоснабжения остался также Сельсоветский переулок между Социалистической и Доменской улицами.

Валентина Любашенко