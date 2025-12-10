Саратовские села получили более двух миллиардов рублей на развитие

В Саратовской областной думе на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию подвели промежуточные итоги шестилетней реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». С докладом выступил заместитель министра сельского хозяйства региона Игорь Гриднев.

По его словам, программа направлена на улучшение социальной инфраструктуры. За шесть лет ее существования построено 65 км автодорог, 47,2 км локальных сетей водопроводов, 87 км газопровода 110 индивидуальных жилых домов, из которых 101 предоставляется по социальному найму с правом последующего выкупа. Из 178 проектов благоустройства 33 пришлись на строительство и ремонт социальных объектов: школ, домов культуры, спортивных комплексов, ветеринарных учреждений, стадионов, а также объектов водоснабжения.

В 2025 году на развитие сельских территорий предусмотрено 2,085 млрд руб., большая часть из которых – федеральные средства (1,69 млрд руб.). Это на 434 млн больше, чем было потрачено в 2024 году, и в пять раз превышает объем финансирования 2023 года.

Особое внимание уделяется строительству домов социального найма (255,6 млн руб.). В Ровенском и Турковском районах готовятся ввести в эксплуатацию 42 дома: сейчас в них ведется чистовая отделка с подключением коммуникаций. Планируется завершить работы до 20 декабря.

На 13 проектов по благоустройству сельских территорий выделено более 1 млрд руб. Восемь из них завершены, по другим работы продолжаются. Трудности возникли с реконструкцией стадиона им. Кравченко в городе Красный Кут.

Господин Гриднев связал несоблюдение сроков с тем, что подрядные организации не были готовы к введению строительного контроля. «Привыкли строить, а потом делать исполнительную документацию и сдавать объекты. И вот второй год у них возникают трудности: стройконтроль жестко требует, чтобы они выполняли все строительные нормы», — подчеркнул замминистра.

Татьяна Смирнова