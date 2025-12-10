В Астрахани медика подозревают в получении взяток за путевки в санаторий

Заведующую одной из астраханских поликлиник подозревают в служебном подлоге и получении взяток (ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

По версии следствия, руководитель медучреждения выдала трем астраханкам путевки в санаторий в Каспийске. Фигурантка указала в них ложные сведения о заболеваниях. При этом подозреваемая пациенток не осматривала и не выносила на врачебную комиссию вопрос об их отдыхе.

За три путевки медработник якобы получила 45 тыс. руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова