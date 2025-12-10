Продажи пиротехники в Ростовской области сократились на 6% в 2025 году

В Ростовской области продажи новогодней пиротехники сократились на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу «Чек-Индекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По информации аналитиков, падение продаж пиротехнических изделий этой осенью произошло из-за теплой погоды и отсутствия снега. Частично это компенсировалось периодом ноябрьских распродаж.

«Это создает эффект отложенного спроса на более поздний период и, возможно, приведет к приросту продаж в декабре», — прокомментировали в пресс-службе.

Средний чек при покупке новогодней пиротехники на Дону в октябре-ноябре составил 1,5 тыс. руб., что на 11% выше уровня прошлого года. Лидерами продаж остаются салюты и фейерверки на 10-20 залпов, бенгальские огни в коробке по 10-20 штук, а также петарды в коробках по 40-60 штук.

Валентина Любашенко