Ростовская область вошла в РФ в топ-3 регионов по спросу на новостройки в ноябре

В ноябре 2025 года ипотечный спрос на новостройки в Ростовской области сохранился на рекордно высоком уровне. Об этом сообщила пресс-служба Сбера, ссылаясь на данные аналитиков компании. Здесь добавили, что в регионе доля первичного жилья в общем объеме ипотечных выдач составила 80,2%. Это позволило Дону занять в России третье место, уступив двум республикам — Мордовии (82,4%) и Хакасии (81,8%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По мнению заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антона Усачева, высокая доля новостроек в ипотечном портфеле Ростовской области — это закономерный результат. «Регион демонстрирует активное развитие жилищного строительства, а программы господдержки, действующие преимущественно на первичном рынке, делают покупку современного жилья доступной для тысяч семей Дона, — пояснил эксперт. — В ноябре 85,4% ипотечных кредитов в регионе выдано по программе “Семейная ипотека”. Это одни из самых высоких показателей в стране. Он подтверждает: дончане, в намерении улучшать свои жилищные условия, доверяют программам поддержки. Мы также видим сбалансированный интерес и к другим сегментам: в ноябре 6,3% ипотечных выдач пришлось на вторичное жилье, а 12,5% — на загородную недвижимость».

По данным Сбера, общероссийская динамика также показывает уверенный рост первичного рынка: в ноябре спрос на новостройки вырос почти на 11%. Объем выдач по этому сегменту в прошлом месяце в целом по стране составил около 258,5 млрд руб. Для сравнения, вторичный рынок в России после периода роста немного скорректировался: в ноябре общая сумма составила 57,8 млрд руб., на 8,3% меньше, чем в октябре. Сегмент загородной недвижимости испытал сезонное снижение спроса: на готовые частные дома он упал на 15%, а на — ИЖС на 25%.

Владимир Андреев