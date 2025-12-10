В Ростовской области зарплаты робототехников выросли на 30%

Медианная зарплата специалистов по робототехнике в ЮФО за 11 месяцев 2025 года выросла на 10% до 60 тыс. руб. по сравнению с 54,7 тыс. руб. за аналогичный период 2024 года. Рост коснулся Краснодарского края и Ростовской области. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Лидером по увеличению медианной зарплаты в ЮФО стала Ростовская область — на 30% (с 50 тыс. руб. до 65 тыс. руб.). В Краснодарском крае рост составил 5% (с 55 тыс. руб. до 57,5 тыс. руб.). Одновременно с повышением зарплатных предложений в регионах зафиксирован рост количества вакансий. В Краснодарском крае число предложений работы для робототехников увеличилось на 19%, в Ростовской области — на 8%.

Ожидания ростовчан с навыками в сфере робототехники превышают предлагаемую зарплату на 40% — они рассчитывают на 100 тыс. руб. Робототехника требует глубоких междисциплинарных знаний, поэтому специалисты ожидают заработок, сопоставимый с верхними квартилями рыночного распределения.

«Рост зарплатных предложений для специалистов, которые разбираются в области робототехники и имеют соответствующие компетенции, носит не точечный, а системный характер, что подтверждается динамикой в регионах-лидерах»,— рассказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Валентина Любашенко