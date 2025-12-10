Жителю Ульяновска грозит до пяти лет колонии за применение насилия к полиции

В Железнодорожном районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту оскорбления сотрудников полиции и применении насилия в отношении представителей власти. Об этом в среду сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным ведомства, в вечернее время 6 декабря фигурант нарушал общественный порядок во дворе одного из домов на ул. Хрустальной в Железнодорожном Ульяновска. Для пресечения его противоправных действий жильцами дома был вызван патрульный экипаж. «Не желая быть привлеченным к ответственности, подозреваемый применил в отношении сотрудников правоохранительных органов насилие и публично оскорбил их», поясняют в следственном управлении.

Согласно вменяемым статьям уголовного кодекса задержанному хулигану за оскорбление представителей власти (ст. 319 УК РФ) грозит до одного года исправительных работ, а за применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), грозит до пяти лет лишения свободы.

Подробности конфликта хулигана с представителями власти в СУ СКР не раскрывают.

Андрей Васильев, Ульяновск