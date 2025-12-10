В Саратовской области банки не одобряют 82,5% кредитных заявок

Количество невыдач кредитов выросло в Саратовской области за год на 4,8%. Данные за ноябрь 2025 года опубликовало НБКИ.

В ноябре 2024 года отказы в выдаче кредитов составили в регионе 78,8%. В том же месяце 2025-го показатель вырос до 82,5%. В соседней Волгоградской области бюро зафиксировало сопоставимый рост — 4,2%, 83% отказов.

Самые высокие показатели невыдачи кредитов в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской областях (84,2%), в Алтайском крае (83,8%) и Иркутской области (83,7%). Самые низкие — в Нижегородской (78,9%), Воронежской (79,1%) областях, Удмуртии (79,4%) и Белгородской области (79,6%). В Москве отказы составили 79,9%, в Санкт-Петербурге — 80,1%.

Самый большой прирост невыдач кредитов зафиксировали в Москве — плюс 6,8 п. п. В Красноярском крае — 6,4 п. п., Санкт-Петербурге — 6,2 п. п., в Самарской области — 6,1 п. п. и Московской — 5,9 п. п. НБКИ ожидает дальнейшее увеличение показателя по всей стране. При этом заявки граждан с высоким уровнем кредитоспособности одобряют в 58% случаев.

Дарья Васенина