В Волгоградской области к 2030 году построят 17 мостов, два уже готовы

В Волгоградской области до 2030 года планируется построить 17 мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Региональная и местная дорожная сеть». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По информации облкомдортранса, в 2025 году заключены контракты на выполнение работ на 11 сооружениях. Одним из ключевых проектов является строительство путепроводной развязки на автодороге Большие Чапурники – Червленое в Светлоярском районе, где готовность объекта составляет 29%. Планируемый срок завершения работ – 2027 год.

Также ведется обновление путепровода через железнодорожные пути в Новониколаевском районе и ремонт сооружения на улице Базисная в Ворошиловском районе Волгограда. Соседний путепровод на ул. Льва Толстого уже полностью отремонтирован, мост через реку Бузулук в Киквидзенском районе уже введен в эксплуатацию.

В Ленинском районе планируется строительство моста через ерик Калинов, а в Еланском районе – реконструкция сразу трех сооружений. Кроме того, заключены контракты на реконструкцию мостов через балку Липов Яр в Михайловке и реку Березовку в Даниловском районе. Завершение всех работ запланировано на 2026-2027 годы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осуществляет личный контроль за развитием дорожно-транспортной инфраструктуры региона. С 2014 года в области построено, реконструировано и отремонтировано около 5,1 тыс. км дорог, включая 30 путепроводов и мостов.

Нина Шевченко