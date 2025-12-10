В России с начала года продали более 300 тысяч автомобилей Lada

Продажи автомобилей Lada в России за 11 месяцев 2025 года снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 304,841 тыс. штук, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные главы компании Максима Соколова, озвученный на отчетной конференции профсоюза.

АвтоВАЗ с весны текущего года не публиковал данные о своих продажах. По данным аналитического агентства «Автостат», реализация легковых автомобилей Lada в РФ за январь-ноябрь снизилась на 25,3% – до 298,4 тыс. штук. Доля рынка бренда уменьшилась до 25,1% с 27,6% в прошлом году.

В течение 2025 года АвтоВАЗ пересмотрел план выпуска автомобилей Lada, снизив его с первоначальных 500 тыс. штук до 300 тыс. плюс-минус 10%. Компания рассчитывает продать в России в общей сложности 350 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года, сообщал ранее Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что АО «АвтоВАЗ» планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе в январе 2026 года. Последние два месяца на предприятии действует четырехдневка, что обусловлено высокой ключевой ставкой и ужесточением требований к заемщикам при оформлении кредита на автомобиль.

Андрей Сазонов