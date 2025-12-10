Кубань и Адыгея получат 39 млн рублей на социальную газификацию до конца года

Правительство России выделило дополнительное финансирование на программу социальной газификации Краснодарскому краю и Республике Адыгея в размере 39,4 млн руб. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Согласно документу, распределение федеральных средств на предстоящий период предусматривает разницу в финансировании соседних регионов. Краснодарскому краю будет выделено 14,7 млн руб, а Республике Адыгея планируют направить 24,7 млн руб.

В 2025 году федеральные власти направили миллиард рублей на реализацию программы социальной газификации в 55 регионах страны. Благодаря государственному финансированию участники программы, которые имеют право на льготы, получат субсидию в размере 100 тыс. руб. на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края планируют потратить 1,6 млрд руб. на газификацию населенных пунктов в 26 муниципалитетах в 2025 году.

Анна Гречко