16% жителей Ростова планируют повысить доходы в 2026 году

Повышение доходов стало главной профессиональной целью жителей Ростова-на-Дону на 2026 год — такие планы есть у 16% участников опроса, проведенного экспертами платформы SuperJob.

По данным исследования, 14% трудоустроенных ростовчан стремятся к карьерному росту. Столько же участников опроса планируют пройти обучение.

Пять процентов респондентов будут работать над созданием репутации эксперта. Трое из ста рассчитывают открыть собственное дело. По одному проценту опрошенных планируют завершить текущий проект и освоить новые обязанности.

Среди менее популярных целей аналитики отметили прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизацию бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового программного обеспечения и переход на гибридный график работы.

Каждый четвертый участник исследования (24%) заявил об отсутствии профессиональных целей на предстоящий год.

Исследование выявило гендерные различия в планах: женщины чаще мужчин планируют получение образования, в то время как для мужчин более важным является профессиональный рост.

Валентина Любашенко