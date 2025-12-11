Инновационные разработки предприятий ОПК

Платформа IIoT.Istok для промышленности и медицины

Научно-производственное предприятие «Исток» имени Шокина холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработало платформу промышленного интернета вещей IIoT.Istok для удаленного мониторинга, диагностики и оптимизации работы технологического и инженерного оборудования, производственных линий и других объектов с возможностью интеграции в корпоративные информационные системы. По совокупности функциональных возможностей на текущий момент IIoT.Istok не имеет аналогов среди отечественных решений и может применяться в самых разных отраслях: от промышленности до строительства. Система уже внедрена на ряде оборонных предприятий и используется в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники».

Платформа в автоматическом режиме собирает данные со множества встроенных датчиков и объединяет их в единую систему диспетчеризации, позволяя создавать цифровые двойники промышленного оборудования и дистанционно управлять установками. Благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта платформа проводит автоматическую диагностику неисправностей и предиктивный анализ технического состояния в режиме реального времени.

В рамках проекта «Персональные медицинские помощники» цифровое решение обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями: артериальной гипертензией, сахарным диабетом, гестационным сахарным диабетом, гипертензивными расстройствами во время беременности. Платформа собирает результаты измерений с различных устройств — портативных носимых медицинских изделий, которые пациент может использовать самостоятельно в домашних условиях без помощи врача,— и передает эти измерения в электронные карты пациентов в медицинских информационных системах. Дополнительно осуществляет контроль жизненного цикла устройств (проверка работоспособности, поверочного периода и других технических параметров).

Система коллективного автоматизированного проектирования

Программно-аппаратный комплекс систем автоматизированного проектирования (ПАК САПР) — разработка холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех». Это первое полностью отечественное решение, которое объединяет программные, аппаратные средства и комплекс суперкомпьютерного моделирования. Комплекс обеспечивает полный цикл создания изделий электронной компонентной базы, радиоэлектронной аппаратуры и сложных технических систем на высоком уровне. Ускорение процесса проектирования достигается за счет автоматизации расчетов, моделирования и тестирования, а также оптимизации маршрутов проектирования и разработки. Кроме того, запуск суперкомпьютерных вычислений дает возможность моделировать физические процессы в проектируемых изделиях и существенно ускорять решение сложных задач при создании инновационной продукции.

ПАК САПР объединяет не только мощные вычислительные ресурсы и современные российские инструменты проектирования, но и передовые технологии коллективной работы. Это означает, что сразу несколько специалистов могут работать над проектом, используя облачные технологии для обмена данными и совместной работы.

Универсальный комплекс может применяться в различных отраслях промышленности, включая микро- и радиоэлектронику, приборостроение, аэрокосмическую аппаратуру, изделия машиностроения и другие. Сегодня пользователями платформы являются 58 предприятий холдинга «Росэл».

Суверенная платформа безопасности для ОПК

Научно-производственное объединение «Камкипер-ПТ», дочернее предприятие «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех», разработало систему защищенного мониторинга и контроля данных Camkeeper для предприятий ОПК. Платформа централизует сбор и хранение данных видеонаблюдения, телеметрии и событий, гарантируя соответствие требованиям регуляторов и стандартам информационной безопасности. Предприятия, используя новую платформу, смогут повысить управляемость за счет выявления отклонений и анализа инцидентов в реальном времени. Решение способствует укреплению технологической дисциплины и системы внутреннего контроля, что ведет к снижению операционных рисков. Программно-аппаратные комплексы уже внедрены на крупных российских предприятиях.

Защищенная отечественная виртуализация

С октября 2025 года использование VMware в ОПК перешло в категорию критических рисков из-за прекращения поддержки, что создало угрозу кибербезопасности и системную уязвимость. Компания «РТ-Информационные технологии», дочернее предприятие «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех», предложила решение — защищенную платформу серверной виртуализации «Горизонт-ВС». Продукт не только замещает импортные аналоги, но и гарантирует соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ России для работы с информацией ограниченного доступа. Платформа «Горизонт-ВС» принята в качестве стандарта виртуализации и уже успешно применяется в крупных государственных организациях и ведомствах.