«Турбо Облако» для хоккейного клуба

«Турбо Облако» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») перенесло цифровую инфраструктуру омского ХК «Авангард» в облако, чтобы обеспечить устойчивость сервисов при пиковых нагрузках.

Задачи:

переход от монолита к микросервисной архитектуре;

стабильная работа онлайн-продаж билетов и атрибутики во время матчей и акций.

Решения:

развертывание систем в управляемом Kubernetes-кластере;

контейнеризация сервисов и автоматизация CI/CD;

использование DBaaS, объектного хранилища и сервисов мониторинга.

Результат: