«Турбо Облако» для хоккейного клуба
«Турбо Облако» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») перенесло цифровую инфраструктуру омского ХК «Авангард» в облако, чтобы обеспечить устойчивость сервисов при пиковых нагрузках.
Задачи:
- переход от монолита к микросервисной архитектуре;
- стабильная работа онлайн-продаж билетов и атрибутики во время матчей и акций.
Решения:
- развертывание систем в управляемом Kubernetes-кластере;
- контейнеризация сервисов и автоматизация CI/CD;
- использование DBaaS, объектного хранилища и сервисов мониторинга.
Результат:
- предсказуемая работа сервисов при пиковых нагрузках;
- снижение операционных рисков;
- оптимизация затрат на поддержку.