«Турбо Облако» для хоккейного клуба

«Турбо Облако» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») перенесло цифровую инфраструктуру омского ХК «Авангард» в облако, чтобы обеспечить устойчивость сервисов при пиковых нагрузках.

Задачи:

  • переход от монолита к микросервисной архитектуре;
  • стабильная работа онлайн-продаж билетов и атрибутики во время матчей и акций.

Решения:

  • развертывание систем в управляемом Kubernetes-кластере;
  • контейнеризация сервисов и автоматизация CI/CD;
  • использование DBaaS, объектного хранилища и сервисов мониторинга.

Результат:

  • предсказуемая работа сервисов при пиковых нагрузках;
  • снижение операционных рисков;
  • оптимизация затрат на поддержку.

