Цифровой двойник на производстве
«ЛАНИТ-Терком» создал цифровой двойник для крупного производственного предприятия.
Задачи проекта:
- объединить данные от разных типов оборудования;
- обеспечить мониторинг в реальном времени;
- повысить точность в области планирования и управления оборудованием.
Что сделано:
- выстроен поток телеметрии;
- настройка предиктивной аналитики;
- разработка модели, отражающая загрузку ресурсов и состояние станков;
- решение интегрировано с действующими системами управления производством.
Результат реализации проекта:
- производительность выросла более чем на 26%;
- внеплановые простои оборудования сократились почти вдвое.