Цифровой двойник на производстве

«ЛАНИТ-Терком» создал цифровой двойник для крупного производственного предприятия.

Задачи проекта:

  • объединить данные от разных типов оборудования;
  • обеспечить мониторинг в реальном времени;
  • повысить точность в области планирования и управления оборудованием.

Что сделано:

  • выстроен поток телеметрии;
  • настройка предиктивной аналитики;
  • разработка модели, отражающая загрузку ресурсов и состояние станков;
  • решение интегрировано с действующими системами управления производством.

Результат реализации проекта:

  • производительность выросла более чем на 26%;
  • внеплановые простои оборудования сократились почти вдвое.

