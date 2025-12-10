Муниципальные парковки в Анапе станут бесплатными в новогодние праздники

В период новогодних праздников муниципальные парковки в Анапе станут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

С 1 по 11 января 2026 года по поручению временно исполняющей полномочия главы Анапы Светланы Балаевой платные парковочные пространства на территории города будут работать без взимания оплаты.

«Это сделано для комфорта всех анапчан и туристов, которые приедут на курорт насладиться колоритом южной зимы и стать участниками проекта “Зимуй в Анапе!”», — отметили в мэрии.

Алина Зорина