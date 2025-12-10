В Ростове аварийные деревья заменят саженцами на проспекте 40-летия Победы

Администрация Ростова-на-Дону планирует весной высадить молодые саженцы на пр. 40-летия Победы взамен опасных деревьев. Работы по обновлению озеленения уже начались. Об этом сообщает пресс-служба города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

По информации ведомства, в настоящее время специалисты убирают аварийные и засохшие деревья, представляющие угрозу для пешеходов и автотранспорта. По словам представителей администрации, каждое растение перед удалением осмотрела экспертная комиссия. Все мероприятия одобрил городской комитет по охране окружающей среды. Срубленную древесину вывозят с места работ.

После окончания вырубки в начале 2025 года сотрудники займутся выкорчевыванием пней. Завершающей стадией проекта станет весенняя высадка молодого озеленения.

Валентина Любашенко